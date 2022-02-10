Две жительницы Калужской области отпразднуют в феврале 100-летний юбилей

В нынешнем феврале две жительницы Калужской области готовятся отпраздновать 100-летний юбилей. Одна из них живет в Обнинске, другая – в Боровске. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Также в последний месяц зимы 95 лет исполнится 22 калужанам, 90 лет – 61 человеку.

Всего среди долгожителей 70 женщин и 15 мужчин.

Все они получат именные поздравления за подписью президента России.

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