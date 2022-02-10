В Калужской области 1106 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1106 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 81 838, сообщили в четверг, 10 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1323.

Госпитализирован за сутки 151 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 209 пациентов. Всего с болезнью справились 66 135 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 606 942 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 197 076 случаев коронавируса - максимальный показатель за все время. За весь период - 13 527 845. Госпитализированы за сутки – 19 446. Выписаны – 106 092, за весь период – 10 909 397. За последние сутки в стране от ковида умер 701 человек, за все время – 338 091.

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