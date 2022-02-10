ГК «Выбери Радио» в Калуге взяла в управление «Русское Радио» и радио Monte Carlo

К уже имеющимся форматам «Авторадио», «Хит FM», «Радио Дача» и «Русский Хит» в активы компании с 1 февраля вошли «Русское Радио» и радио Monte Carlo. Обе радиостанции занимают уверенные позиции в российских медиарейтингах, известны и любимы радиослушателями, в том числе и в калужском регионе.

«Русское Радио» (102,1 FM) – это самые яркие и любимые русскоязычные хиты всех времен, включая самые свежие новинки, а также популярные интерактивные шоу. Более 20 лет

«Русское Радио» транслирует своей аудитории только лучшую отечественную музыку, исключительно качественный контент и самые положительные эмоции.

Радио Monte Carlo (96,7 FM) - один из лидеров формата современной музыки для премиум-аудитории с отменным вкусом, чьи жизненные ориентиры пересекаются с принципами радиостанции — нам достаточно самого лучшего. В эфире представлена музыка мирового класса: классика джаза, поп- и рок-музыка, инструментальные и классические композиции, а также проверенные хиты разных времён и самые лучшие новинки.

По словам директора калужского филиала, «Данное слияние принесет только положительные результаты. «Русское Радио» и радио Monte Carlo - радиостанции, которые хорошо знают и любят калужане.

Я уверен, что после присоединения форматов к «Выбери Радио» позиции станций укрепятся, а наши рекламные возможности станут уникальными. Рекламные кампании партнеров станут эффективнее за счет охвата большей аудитории слушателей: от семейной «Радио Дача» до бизнес-ориентированной Monte Carlo. Благодаря мультиформатности радиостанций мы сможем предложить рекламодателям более выгодные финансовые условия.

В будущем нас ждет большая работа по продвижению, рекламе и проведению множества мероприятий и проектов. Мы сделаем все возможное, чтобы преданные слушатели продолжили наслаждаться своими любимыми форматами, а наши партнеры оставались с нами на долгие годы».

Для справки:

ГК «Выбери Радио» - это крупнейший региональный радиохолдинг России входящий в состав ведущей российской группы компаний «МЕДИА1» .

В активах компании: 99 радиостанций в 18 городах России. Холдинг работает на медиа рынке более пятнадцати лет, четырнадцать из которых – под брендом «Выбери Радио».

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