В Калуге задали импульс весны

Стартовал совершенно новый для нашего города проект

Мы живём в постоянном нервном напряжении, тревоге, стрессе, загруженные массой проблем. Всё это приводит к усталости, потери энергии и эмоциональному выгоранию. Но уже сейчас можно изменить свою жизнь, дать новый импульс, вернуть радость, восстановить силы и при этом с легкостью добиваться масштабных результатов. Уже сейчас можно быть счастливым!

В Калуге стартовал танцевальный мастермайнд. И это не просто танцы! Танцевальный мастермайнд - это авторский проект Светланы Гончаровой, где она будет делиться инновационными методиками ведущих компаний и экспертов в области нейрофизиологии и эмоциоанльного интеллекта, и добавлять танцевальную импровизацию, заряжая на позитив. Начался он накануне весны, когда хочется преображения, вдохновения и энергии.

История развития

Светлана – бренд дизайнер и специалист в области психографики целевой аудитории. Она получает образование в школе психодиагностики Psychea school, прошла трансформационный нейрокоучинг «Мысли как Тесла», а также курс «Энергия, выгорание, мозг» у известного нейропсихолога Ники Виардо, является консультантом в TTI succes insights RU по (системе DISC (управление талантами, мотивация через сильные стороны личности, создание команд для достижения цели, понимании себя и других), модели Driving Forces (определение ценностей человека, которые побуждают его к действию и появляется энергия ), развитию эмоционального интеллекта.

- Светлана, как проходила ваша личная трансформация?

- Когда я начала анализировать свой путь развития, сразу поняла, что просто графическим дизайнером я не смогла бы быть, хотя обожаю свою профессию. Я понимала, что могу делать больше. Работая с клиентами, мы не ограничиваемся вопросами дизайна, созданием просто картинки, мы идем глубже, затрагивая ценностные моменты. Это помогает понять уникальность бренда и создавать для него полезные и креативные вещи.

Перед тем, как сделать рывок в жизни, выйти на новый уровень, нужно подготовить себя и своё внутреннее состояние. И тогда позитивные изменения происходят во всех сферах жизни.

- Сейчас все сильно загружены, как выйти из этого состояния?

- Когда человек сильно напряжен внутри, это блокирует все его начинания. Важно нести в мир лёгкость. Если с человеком легко, это помогает и в рабочих отношениях, и в личных. Многое зависит от того, насколько мы расслаблены, насколько мы делаем что-то в удовольствие. Особенно это важно для женщин, потому что через нас передаётся расслабление всей семье. Как только у кого-то появляется напряжение, энергия начинает утекать. Расслабление – это база для ресурсного состояния.

- В чём секрет успешных на ваш взгляд людей?

- Сейчас высоко ценится эмоциональный интеллект. Это – мировой тренд. Эмоциональный интеллект – это то, как мы понимаем себя, мотивируем, как мы общаемся с людьми, как справляемся с жизненными трудностями и эмоциями. Чем выше эмоциональный интеллект, тем быстрее мы преодолеваем препятствия, тем проще нам достигать целей, правильно расставлять приоритеты, понимать окружающих, и жить счастливо.

- Как пришла идея создать «Танцевальный мастермайнд»?

- Я хочу делиться свои знаниями и опытом! А еще я очень люблю танцевать, это моя стихия, мой любимый вид «спорта». За 2 года с помощью танцев я привела себя в форму, научилась проживать эмоции, отпускать мысли, которые мешают позитивно решать задачи. И в какой-то момент задумалась, как танцы можно обьединить с работой над своим эмоциональным состоянием, и сделать из этого классный полезный продукт. Так пришла идея сделать мастермайнд, который будет совмещать практику развития двух показателей эмоционального интеллекта (самоосознание и саморегуляцию). Мы будем разгружать голову (распознавать и понимать свое настроение и эмоции). И работать с телом через танцы, чтобы переводить окрашенное эмоциональное состояние в состояние прозрачности, концентрировать внимание на ощущениях, привлекать в свою жизнь легкость и радость. Это развитие себя, общение и танцы в удовольствие!

- Сколько человек может быть в одной группе мастермайнда?

- Группа - не более 15 человек, чтобы всем было комфортно. Это люди, осознанные, с глубоким потенциалом, нацеленные на развитие. Работа будет построена по принципу определенных запросов наших участниц. И постепенно, результат каждый получит такой, за каким пришел. Здесь главное, научиться доверять, желать изменений и идти вперед легко и радостно.

Зажгли от души!

Первая встреча танцевального мастермайнда прошла насыщенно, ярко, весело. Светлана создала такую тёплую атмосферу, где с самого начала все чувствовали себя свободно и комфортно. А во второй - танцевальной части – зажгли от души!

- Я давно нигде не была, захотелось позитива, подзарядиться энергетикой, которую излучает Светлана, - рассказала участница танцевального мастермайнда Юлия КОРОЛЁВА. - Это тот момент, когда можно раскрыться не только в танце, но и в беседе. Очень интересно и волнительно было прийти на проект. Светлана заинтриговала. И я ждала этой встречи. Со Светланой мы знакомы более 10 лет. Я вижу её рост, развитие, очень горжусь ею, она - замечательный человек. И я желаю ей успехов во всём!

- На проект меня пригласила подруга. И я сразу же согласилась, потому что среди февральской серости не хватает позитива, радостных эмоций, - поделилась впечатлениями Александра ОСИПОВА. – Хочется позитивного заряда, обменяться с девушками хорошим настроением. В условиях пандемии это проект можно назвать глотком свежего воздуха. Потому что можно познакомиться с новыми людьми, пообщаться, узнать что-то и полезное для себя, потанцевать с удовольствием. Со Светланой я до этого знакома не была. Но сегодня я увидела, насколько она яркая, энергичная, как у нее горят глаза. У неё такая мощная энергетика. От танцевального мастермайнда осталось самое приятное впечатление.

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