Непрерывное образование – секрет профессионализма врача

Стоматологи обязаны постоянно повышать квалификацию, непрерывно обучаться. В этом им помогает Ассоциация стоматологов Калужской области. Какие еще задачи решает АСКО, об этом мы поговорили с президентом ассоциации, заслуженным врачом РФ Зоей Цукановой и главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области Владимиром Цукановым.

— Сегодня Стоматологическая Ассоциация России — одна из самых влиятельных в отечественном здравоохранении общественных организаций. В нее входят десятки тысяч специалистов. В каж­дом регионе есть свой филиал. Ассоциация стоматологов Калужской области была основана в 1998 году. Члены АСКО искренне заинтересованы в совершенствовании организации, улучшении условий труда.

— Какие цели и задачи перед собой ставит АСКО?

— Главные цели у нас неизменны: содействие профессиональной и научной деятельности специалистов стоматологического профиля, снижение заболеваемости населения и укрепление его здоровья, развитие медицинской науки и практики в области стоматологии и смежных дисциплин, а также защита социальных и профессиональных прав и интересов членов АСКО. Мы участвуем в обсуждении нормативных документов, которые потом внедряет министерство здравоохранения, вносим свои предложения. Стоматологическая Ассоциация России разрабатывает клинические рекомендации, по которым должны оказывать помощь стоматологи, — рассказывает Зоя Юрьевна.

— Одна из целей АСКО — улучшение качества оказания стоматологических услуг. Как удается этого добиться?

— Врачи-профессионалы всегда ценились и ценятся очень высоко. Специалист в области медицины должен постоянно развиваться, совершенствовать приобретенные навыки, идти в ногу со временем. Поэтому мы ежегодно проводим образовательные, обучающие мероприятия: конференции, семинары, симпозиумы по самым актуальным, острым вопросам стоматологии.

Если раньше стоматолог раз в пять лет проходил сертификационный цикл, то сейчас все изменилось. Образование ведется непрерывно. Ведь стоматологическая наука и промышленность постоянно развиваются, ежегодно появляются новые технологии. И сейчас стоматологи просто не могут позволить себе обучаться раз в пять лет, чтобы идти в ногу со временем.

Ежегодно специалист в результате участия в обу­чающих мероприятиях должен набирать баллы для будущего аккредитационного экзамена. Каждый врач за год должен набрать определенное количество образовательных баллов. Именно их наличие является допуском к предстоящей аккредитации. На территории Калужской области до настоящего дня мы старались создать все условия для получения необходимых баллов — приглашали преподавателей, ведущих лекторов, — говорит Зоя Цуканова.

Еще одно направление работы нашей Ассоциации — ежегодно мы принимаем участие в праздновании Всемирного дня здоровья полости рта. Во всем мире 20 марта проходят мероприятия, акцентирующие внимание на профилактику стоматологических заболеваний. В рамках этого праздника уже несколько лет детские стоматологи, работающие в областной детской стоматологической поликлинике, проводят лекции, профилактические осмотры в школах. Мы расширили эту работу. Советом АСКО было принято решение 20 марта отметить акциями по проведению бесплатных осмотров, нацеленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта, стоматологами, оказывающими помощь взрослому населению Калужской области.

В настоящее время злокачественные новообразования полости рта, несмотря на доступную визуализацию, характеризуются самым высоким показателем запущенности.

Мероприятие было анонсировано выступ­лением на радио, публикациями в прессе, в соцсетях при поддержке Центра профилактики. В акции принимали участие не только государственные учреждения здравоохранения, но и 14 частных клиник. Большое спасибо руководству клиники «Жемчуг» города Обнинска, многим Калужским клиникам за то, что ответили активным участием на наше предложение организовать бесплатные осмотры и консультации пациентам в этот день, несмотря на то, что не все доктора, работающие там, состоят в Ассоциации стоматологов Калужской области.

— Как удается обеспечивать обучение в условиях пандемии?

— Первые годы не было возможности получить знания дистанционно. Сейчас это возможно. Но по опросу наших стоматологов, мы поняли, что большинство из них предпочитают очное обучение. Ведь на занятиях дается не только теоретическая, но и практическая часть. Мы даем возможность докторам поработать руками под контролем тренера-­специалиста. Особенно это важно для молодежи, которая занимается стоматологией не так много лет. Для них очень важно правильно поставить руку, научиться работать с новыми технология­ми. И самое главное, в ГАУЗ КО КОСП есть все новые материалы. В Калужской областной клинической стоматологической поликлинике есть правило: ежегодно каждый наш доктор как минимум одной новой технологией, одним новым материалом должен начать работать. «До ковида было не менее двух», — объясняет Владимир Сергеевич.

— Какие советы вы могли бы дать пациентам?

— Несмотря на ковид раз, в полгода надо обязательно приходить в поликлинику и делать санацию полости рта. Доказано, что те пациенты, у которых плохая гигиена полости рта, болеют гораздо чаще и тяжелее различными инфекциоными и неинфекционными заболеваниями. Во рту вскапливается биопленка, в которой живут и развиваются патогенные микроорганизмы. Не секрет, что и повреждения сосудов возникают в результате воздействия токсинов микроорганизмов, которые находятся у нас во рту. Состояние полости рта напрямую оказывает влияние на развитие самых серьезных заболеваний. Относитесь к себе внимательно! — советуют врачи.

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