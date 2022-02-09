Главные новости в Калужской области 9 февраля: QR-коды за антитела и зеленый свет троллейбусам

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 9 февраля.

В Калужской области с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19.

Шапша заявил о планах по развитию троллейбусной сети в Калуге.

Также губернатор рассказал, что хочет купить электромобиль.

В Калужской области сложная паводковая ситуация ожидается в пяти районах.

Калужский горнолыжник Александр Андриенко готовится к стартам на Олимпиаде в Пекине.

Волшебное кольцо. Участок дороги на Правобережье в Калуге стал для водителей камнем преткновения.

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