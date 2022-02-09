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В Калужской области рождаемость за январь выросла на 15,6%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2022 16:43 0 481
В Калужской области рождаемость за январь выросла на 15,6%

В январе 2022 года в Калужской области родились 703 ребенка. Это на 15,6% больше, чем было в январе 2021-го, сообщили в среду в региональном управлении ЗАГС.

С чем именно связан такой всплеск рождаемости, пока не уточняется.

Напомним, за прошлый год население Калужской области выросло на 19 000 человек. Но произошло это за счет миграции.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2022 16:43 0 481
Тэги: общество статистика дети
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