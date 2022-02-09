В Калужской области сложная паводковая ситуация ожидается в пяти районах

В Калужской области сложная паводковая ситуация весной 2022 года может сложиться в пяти районах. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в правительстве региона по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Наиболее сложная обстановка может сложиться на территориях пяти муниципальных образований, находящихся в зоне затопления рек Ока, Угра, Жиздра, Протва и их притоках, - заявили в правительстве со ссылкой на данные ГУ МЧС.

В минувшие годы затопления наблюдались в Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском районах, а также в Обнинске.

На данный момент в Калужской области глубина промерзания почвы не превышает 20 сантиметров, что значительно ниже нормы. Высота снежного покрова - 47-53 см, что на 20 сантиметров больше, чем в прошлом году.

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