В Калуге 33-летний мужчина обманул службу занятости на 34 тысячи рублей
В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Калужанин зарегистрировался безработным, получал пособие, а потом не уведомил службу занятости, когда все-таки трудоустроился. В итоге мужчине переплатили 34 тысячи рублей.
Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит до четырех месяцев ареста.
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