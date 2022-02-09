В Калуге 33-летний мужчина обманул службу занятости на 34 тысячи рублей

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин зарегистрировался безработным, получал пособие, а потом не уведомил службу занятости, когда все-таки трудоустроился. В итоге мужчине переплатили 34 тысячи рублей.

Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит до четырех месяцев ареста.

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