В Калужской области не планируется вводить новые ограничения из-за «омикрона»

В Калужской области на данный момент не планируется вводить новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду, 9 февраля, заявил губернатор Владислав ШАПША в интервью агентству «РИА Новости».

- Мы осторожно и внимательно относимся к введению ограничений, - отметил глава Калужской области. - И прекрасно понимаем, что они необходимы, если нагрузка на систему здравоохранения возрастает. Надо избежать короткого взрывного роста заболеваемости - все ограничения направлены только на это.

По словам Шапши, существующие ограничения в Калужской области не влияют существенно на бизнес, но помогают системе здравоохранения.

Масочный режим действует в нашем регионе до 28 февраля.

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