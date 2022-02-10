10 февраля умер Александр Пушкин, а в Калуге открылся Дом архитектора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 февраля.

1794 – Александр Дмитриевич Облеухов (ок. 1742 – 1814) был назначен калужским губернатором (правителем калужского наместничества) и пробыл на этой должности до 17 декабря 1795 г. По другим источникам, А.Д. Облеухов был калужским губернатором до декабря 1796 г. Наместником Калужским и Тульским в эти годы был генерал-аншеф Евгений Петрович Кашкин.

1837 – умер Александр Сергеевич Пушкин (26.05(6.06)1799 – 29.01(10.02)1837)

1859 – губернатор Арцимович заметил, что в уездных судах значительное количество сверхштатных канцелярских чиновников и служителей, а посему предложил Губернскому правлению обсудить меры к «ограничению оных до степени действительной необходимости».

1907 – вышел первый номер "Калужского церковно-общественного вестника". (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1917 – в селе Касьяново Ульяновского района родился Василий Павлович Морозов (1917-1956). 19 августа 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Командир эскадрильи авиации дальнего действия. Похоронен в украинском городе Умань.

1992 – в Калуге на улице Театральной открылся Дом архитектора. Здесь 10 февраля 1992 года состоялась первая выставка работ калужских архитекторов.

1997 – постановлением Правительства Российской Федерации создан национальный парк «Угра» площадью 98 623 га. Он располагается на территории шести административных районов Калужской области: Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Козельского, Перемышльского и Юхновского. Историческое наследие парка включает более двухсот памятников археологии, истории, культуры и природы. В 2002 году НП «Угра» включен в международный биосферный резерват ЮНЕСКО.

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