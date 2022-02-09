В Калужской области 1241 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 1241 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 80 732, сообщили в среду, 9 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Четыре человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1322.

Госпитализированы за сутки 112 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 210 пациентов. Всего с болезнью справились 65 926 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 606 942 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 183 103 случая коронавируса - максимальный показатель за все время. За весь период - 13 330 769. Госпитализированы за сутки – 20 178. Выписаны – 97 163, за весь период – 10 803 305. За последние сутки в стране от ковида умерли 669 человек, за все время – 337 390.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!