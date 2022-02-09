Что такое кинезиотерапия

Кому она помогает, и когда её назначают.

Кинезиотерапия относится к лечебной физкультуре. Это инновационная методика, которая становится всё более популярной во всём мире. В переводе с греческого «кинезиотерапия» («кинезис» — ​движение, «терапия» — ​лечение) — ​«лечение движением». Это комплекс определённых упражнений, которые выполняются на специальном оборудовании. И это не те тренажёры, которые стоят в фитнес-­центрах. Здесь используются совсем другие — реабилитационные тренажёры.

Программа тренировок составляется всегда индивидуально. Пациент сначала приходит на приём к врачу-­неврологу, к ортопеду. Врач изучает историю болезни, проверяет анализы, результаты исследований (рентген, МРТ). Только после этого составляется программа занятий с учётом возраста, веса, физической подготовки и особенностей здоровья пациента.

Живите без боли

Боль в спине или суставах невыносима, она изматывает, не даёт нормально двигаться. Возникает из-­за травм, неправильного образа жизни, изнашивания тканей. Иногда повреждения бывают настолько серьёзны, что показана операция по замене суставов. Поэтому для нормальной работы всех систем организма важна физическая нагрузка. Если нагрузки нет, мышцы отмирают, атрофируются. ­Сосуды, которые проходят через эти мышцы, уже не могут эффективно питать сустав, и он постепенно начинает разрушаться. Обычная физкультура в таких случаях не рекомендуется. А вот кинезиотерапия позволяет задействовать самые глубинные мышцы, восстановить микроциркуляцию крови в поражённой зоне и остановить процесс разрушения.

В кинезиотерапии есть как лечебные, так и профилактические программы.

С помощью кинезиотерапии можно справиться с такими актуальными проблемами, как заболевания опорно-­двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, артроз тазобедренного сустава, радикулит, артрит), нарушения осанки, подагра, плоскостопие. Лечение движением также рекомендовано пациентам, которые восстанавливаются после инсульта или травм головного мозга. Кинезиотерапия подходит для восстановления после операций и травм, а также для общего укрепления организма. В ней есть не только лечебные, но и профилактические программы. Выполняются упражнения только под наблюдением инструктора.

Все упражнения обязательно делаются под наблюдением специалиста.

Для любого возраста

Кинезиотерапия хороша тем, что противопоказания к ней минимальны, при этом не используются медикаментозные препараты. А занятия очень эффективны. Причём упражнения полезны для всего организма. Пациент учится двигаться правильно. Уже после первых занятий снимается боль и напряжение. Но надо набраться терпения. Первые стойкие результаты появляются примерно через месяц систематических занятий. Заниматься можно в любом возрасте, только нагрузка должна быть адекватной.

Постепенное усложнение

Все упражнения, которые включает в себя кинезиотерапия, очень щадящие, выполняются плавно, спокойно, без ощущения дискомфорта. ­Поэтому методика безопасна для суставов и позвоночника. Идёт мягкое вытяжение, позвонки бережно возвращаются в естественное положение. Программа занятий построена таким образом, что сначала делаются простые упражнения, затем они постепенно усложняются.

Кинезиотерапия способна восстановить двигательную активность, снизить боль, нормализовать тонус мышц, улучшить кровообращение. В поражённом участке быстро восстанавливается обмен веществ. Она помогает и бороться с депрессией, потому что после физических упражнений улучшается психологическое состояние, человек отвлекается от навязчивых мыслей о своей болезни, нормализуются сон и аппетит. Кинезиотерапия естественным образом, постепенно восстанавливает организм. Программа со временем может корректироваться.

Качественная реабилитация в ЭХЦ

В Эндохирургическом центре доступен полный комплекс реабилитации и восстановления после перенесённых травм и различных заболеваний, которые имели последствия для здоровья в целом.

Вернуться к полноценной жизни и забыть про боль, которая уже стала привычной, а порой и навязчивой, поможет специалист ЭХЦ — ​реабилитолог Кожанова Наталия Владимировна.

Важной составляющей любой реабилитации является лечебная физкультура (ЛФК).

Лечебная физкультура необходима не только тем, кто перенёс операции или кому требуется восстановление после травм, но и практически здоровым людям. Сложно найти человека, который не испытывал боль в позвоночнике, мышцах или суставах, вызванную, например, обыкновенной усталостью или физическими перегрузками в повседневной жизни. В рамках занятий Наталия Владимировна научит вас рационально использовать многочисленные виды упражнений для укрепления мышечного корсета и поддержания здоровья своего тела.

Совсем недавно в Эндохирургическом центре стали доступны не только индивидуальные, но и групповые занятия по лечебной физкультуре. В группе не более 5 человек, что позволяет изучить потребности и физические возможности каждого. По окончании полного курса ЛФК каждый начинает сознательно применять комплексы лечебной гимнастики для самостоятельных занятий и помогает себе качественно жить.

В рамках лечебной физкультуры также уделяется внимание дыхательной гимнастике, которая просто необходима в период восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции.

Кроме лечебной физкультуры в Эндохирургическом центре доступна кинезитерапия — ​инновационное направление восстановительной и спортивной медицины. Является методом двигательной реабилитации, основанным на стимуляции нейро-­мышечных связей. Проводится с использованием специализированных подвесных систем и методики нейромышечной активации «Neurac» (русский вариант — ​«Экзарта»). В конечном итоге формируются новые двигательные стереотипы, что приводит к компенсации патологических состояний организма.

Применяется

• при заболеваниях нервной системы (например — ​боль в пояснице, боль в шее, боли в конечностях, различные виды головной боли, боль в области тазового пояса и т. д.);

• проблемах опорно-­дви-гательного аппарата, включая дисбалансы различного генеза;

• в периоды восстановления после травм, операций.

• для тренировочного процесса с целью укрепления мышечного корсета.

Восстановить подвижность отдельных позвоночных двигательных сегментов, двух дугоотросчатых (фасеточных) суставов и связок возможно с помощью тракционной терапии.

Тракция — ​это пассивное и активное вытяжение позвоночника при помощи специальных приспособлений — ​блоков, колец и поясов.

Такая терапия приводит к уменьшению болевых ощущений пациента. В итоге восстанавливается подвижность позвоночника как единой структурно-­функциональной системы.

Для восстановительной терапии широкого спектра используется такая методика, как тейпирование, которая способна снять болевые синдромы различной локализации. Это наложение на травмированные участки тела специальных эластичных клейких лент — ​тейпов ​на хлопковой или синтетической основе, покрытых гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой основе, который активизируется при температуре тела и работает 24 часа в сутки.

Важно, что в Эндохирургическом центре доступны все самые современные методики восстановления, что позволяет совмещать их. Такой комплексный подход — ​залог положительной динамики и полного выздоровления, избавления от боли и возвращения привычного качества жизни.

Записаться на приём к реабилитологу в Эндохирургический центр возможно по телефону:

8 (4842) 926–977, на официальном сайте: эхц.рф или через WhatsApp 89200915711 (только для входящих сообщений).

Ждем вас по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

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