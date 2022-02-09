В преддверии Дня науки ФГБНУ ВНИИРАЭ подводит итоги и строит планы на будущее

Как известно, 2021-й год был объявлен в России Годом науки и технологий. Одной из основных задач Года являлось привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, а также повышение вовлечённости профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Институт также не остался в стороне. Во ВНИИРАЭ работает много молодёжи — ​научных сотрудников до 39 лет почти 50%. Для молодых учёных действуют меры социальной поддержки: ​предоставляется служебное жильё, осуществляются дополнительные выплаты молодым специалистам, ежегодно проводится конкурс на соискание стипендий за лучшие научные работы среди молодых сотрудников.

И молодые специалисты, в свою очередь, радуют своими успехами: ​коллектив под руководством Полины Волковой стал победителем конкурса грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-­технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы с проектом «Поиск генов устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам и создание стрессоустойчивых линий при помощи ионизирующих излучений и технологий редактирования генома». Помимо фундаментальных и прикладных исследований проект поддержит обучение студентов, аспирантов и научных сотрудников на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ современным методам биотехнологии растений и радиационным технологиям в растениеводстве.

Особое внимание во ВНИИРАЭ уделяется проведению научных мероприятий. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в прошедшем году было организовано две крупные конференции. В апреле 2021 г. в рамках международной научно-­практической конференции «Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35‑й годовщине аварии на ЧАЭС» учёные обсудили уроки Чернобыля и то, как полученный опыт может быть использован в условиях глобальных современных вызовов. С 22 по 24 сентября 2021 года во ВНИИРАЭ проводилась ставшая уже традиционной IV Международная молодёжная конференция «Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии», в которой приняли участие более 150 учёных из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и др. Кроме того, в декабре состоялись уже 50-е Радиоэкологические чтения В. М. Клечковского.

Такого рода мероприятия являются хорошей образовательной и научной площадкой для учёных, где они могут обмениваться опытом, устанавливать творческие контакты. Также это способствует популяризации научных исследований.

В мае 2022 года ВНИИРАЭ планирует провести Международную молодёжную конференцию «Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве».

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