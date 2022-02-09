В Калужской области с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19

С понедельника, 21 февраля, жители Калужской области и остальных регионов России смогут оформить сертификат о перенесенном COVID-19 при наличии антител (IgG) к вирусу в организме. Вечером 8 февраля об этом сообщили в Минздраве России.

Требование к уровню антител не устанавливается.

Сдать тест можно будет в любой лаборатории. По всей видимости, в Калуге – только платно. Средняя цена по городу составляет около 800 рублей. Хотя для жителей Москвы, к примеру, анализ на антитела бесплатен.

После получения результатов анализа нужно подать заявление на портале Госуслуг.

Срок действия сертификата по антителам – шесть месяцев. Повторно его оформить будет нельзя.

Подробности о реализации механизма получения QR-кода по антителам в нашем регионе пока не сообщаются.

- В настоящее время методических рекомендаций о выдачи сертификатов по антителам в Минздрав Калужской области не поступало, - прокомментировал утром 9 февраля заместитель министра здравоохранения области Илья СОВАКОВ.

Напомним, ранее получить сертификат с QR-кодом можно было при вакцинации, подтвержденном заболевании или медотводе.

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