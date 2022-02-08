Федеральные эксперты оценили усилия Владислава Шапши взять под контроль ситуацию с мигрантами

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в понедельник, 7 февраля, анонсировал введение ограничений для мигрантов в нашем регионе. Им предлагается запретить работать на транспорте, в общепите и розничной торговле.

Эти инициативы прокомментировали федеральные эксперты.

Поддерживает решение Шапши ограничить деятельность мигрантов в определенных сферах и завкафедрой труда и социальной политики РАНХИГС, экс-министр труда РФ Сергей Калашников:

- Это как раз социально значимые сферы. Вы же ведь не хотели бы, чтобы без медкнижки вам официантка несла еду? Точно так же на транспорте.

Калашников считает важным, что калужский губернатор уделил теме трудовых мигрантов особое внимание.

- Это важно с двух сторон, казалось бы, несоприкасающихся. Во-первых, растет недовольство российских граждан тем, что рабочие места занимаются мигрантами, которые демпингуют, сбивают рынок зарплаты. Поэтому чисто социальное недовольство здесь проявляется. Сюда добавляется еще и недовольство тем, что, к сожалению, мигранты, определенным образом организованные по национальному признаку, не всегда ведут себя адекватно в соответствии с теми культурными нормами, которые приняты в нашей стране. Во-вторых, миграционная политика в России на сегодняшний день совершенно бездумная. Я в свое время предлагал тогдашнему министру внутренних дел Рушайло (я тогда был министром труда) четко разделить миграционные процессы на две составляющие: чтобы МВД следило за порядком, за правилами пребывания мигрантов на территории, а Минтруд занимался бы управлением рынка труда, то есть, другими словами, брал только тех мигрантов, которые нужны на рынке труда. По сути дела, мы могли бы создать за те же деньги, что мы сейчас тратим на миграционную службу, мощнейшую систему управления рынком труда, но мы ее не создали. Хаос на рынке труда, стихийность на рынке труда порождает определенный дискомфорт как региональный, так и во всей стране. И это тоже причина того, что это требует внимания.

Эксперты также считают правильной попытку Шапши навести порядок со сдачей языкового экзамена.

- Эта мера направлена на искоренение коррупции именно в этом виде услуг, – сказал «Клубу Регионов» доктор политических наук, заместитель директора Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Владимир Зорин. – Потому что у нас бывали случаи, когда мигрант, уже принимая гражданство, не мог произнести присягу. Поэтому я думаю, что здесь глава субъекта Федерации движется в правильном направлении. Губернатор заинтересован в том, чтобы приезжали люди, которые знают культуру, знают язык. Это гарантия того, что будет меньше конфликтных ситуаций, будет лучше взаимопонимание между приезжающим и старожильческим населением.

По мнению Зорина, дискуссия о нужности мигрантов не имеет перспектив.

- Мигранты – это как инфляция или как дождь осенью, они всегда будут присутствовать в нашей жизни. Но, чтобы их качество было лучше, чтобы приезжали те, которые знают нашу культуру, которые готовы адаптироваться, интегрироваться, это прямая забота местной власти, – подчеркнул эксперт.

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