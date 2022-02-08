В Калужской области 40% медиков заболели коронавирусом и ОРВИ

В Калужской области около 40% медицинских работников болеют коронавирусом и ОРВИ. Такие данные во вторник, 8 февраля, в ходе прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» назвал министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

- Мы сейчас сталкиваемся с трудностями кадрового обеспечения, - заявил он.

По его словам, выходом из ситуации является работа телемедицинского центра. Через него обрабатывается половина вызовов пациентов.

К работе планируется также привлечь 150 студентов-медиков со старших курсов.

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