Главные новости в Калужской области 8 февраля: ЧП на Кирова и прирост населения

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 8 февраля.

В Калуге три человека пострадали при падении снега с крыши на улице Кирова.

Население Калужской области за год увеличилось почти на 19 000 человек.

В Калуге 305 человек получили уличные травмы за неделю.

Старейший шахматный гроссмейстер мира из Калуги Юрий Авербах отпраздновал 100-летие.

В Калужской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до 1200 в сутки.

В Калужской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

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