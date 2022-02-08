Главные новости в Калужской области 8 февраля: ЧП на Кирова и прирост населения
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 8 февраля.
В Калуге три человека пострадали при падении снега с крыши на улице Кирова.
Население Калужской области за год увеличилось почти на 19 000 человек.
В Калуге 305 человек получили уличные травмы за неделю.
Старейший шахматный гроссмейстер мира из Калуги Юрий Авербах отпраздновал 100-летие.
В Калужской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до 1200 в сутки.
В Калужской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
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