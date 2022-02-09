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9 февраля родился Герой Советского Союза Иван Галицкий

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.02.2022 07:50 1 394
9 февраля родился Герой Советского Союза Иван Галицкий

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 февраля. 

1897 – в деревне Зимницы Куйбышевского района родился Иван Павлович Галицкий (1897-1987). 29 мая 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Участник Берлинской и Пражской военных операций. Похоронен в Москве.

1911 – умер Павел Михайлович Голубицкий (1845 – 1911). Он родился 16 (28) марта 1845 года в уездном городе Корчева Тверской губернии в семье уездного судьи поручика артиллерии Михаила Ростиславовича (?—1848) и Александры Павловны (1820—?; урожд. Дерюшкина) Голубицких. В «Большой Советской энциклопедии» и следом за ней в «Большой Российской энциклопедии» местом рождения указана Таруса. В 1882 году он сконструировал многополюсный телефон. На долгое время телефон Голубицкого стал главным оперативным средством связи на железных дорогах. В 1883 году на Николаевской железной дороге было установлено 10 аппаратов для служебных распоряжений. Также был телефонизирован участок Москва-Подольск. Телефон Голубицкого прочно вошёл в эксплуатацию. Умер в Тарусе 27 января (9 февраля) 1911 года. Похоронен на погосте Спас-Городец у села Юрятино Тарусского уезда на берегу реки Протвы.

1999 – постановлением Калужской городской Думы № 12 звание «Почетный гражданин города Калуги» присвоено Юрию Львовичу Авербаху, международному гроссмейстеру по шахматам.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.02.2022 07:50 1 394
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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