Население Калужской области за год увеличилось почти на 19 000 человек

В Калужской области за 2021 год население увеличилось на 18 688 человек. По данным Калугастата на начало 2022 года, в нашем регионе проживает 1 019 668 человек.

Прирост произошел за счет миграции из других областей и стран. В Калужскую область приехало на 30 390 человек больше, чем уехало.

При этом смертность превысила рождаемость на 11 702.

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