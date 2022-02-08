В Калужской области смертность за год выросла на 13,3%

За 2021 год в Калужской области умерли 19 488 человек. Это на 13,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Калугастата.

Показатель смертности на 1000 жителей увеличился с 17,2 до 19,6.

В 2021 году больше людей умерло, чем в 2020-м, во всех районах Калужской области, кроме Бабынинского, Износковского, Медынского, Сухиничского и Ульяновского.

В Калуге за 12 месяцев скончались 7223 человека. Рост смертности за год составил 17,98%.

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