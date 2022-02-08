В Калужской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до 1200 в сутки

В Калужской области за последние две недели количество вызовов скорой помощи увеличилось с 700 до 1200 в сутки. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

При этом в Минздраве подчеркнули, что во многих случаях госпитализация пациентов не требуется.

- Большинство пациентов с признаками легкого течения ОРВИ, - объяснили медики.

Врачи просят калужан вызывать скорую помощь только в тех случаях, когда это действительно необходимо: температура выше 38,5 более трех дней, кашель с затрудненным дыханием, одышка, слабость с потерей сознания, резкое понижение давления.

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