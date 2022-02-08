В Калужской области 1423 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1423 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 79 491, сообщили во вторник, 8 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Четыре человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1318.

Госпитализирован за сутки 121 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 202 пациента. Всего с болезнью справились 65 716 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 606 942 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 165 643 случая коронавируса. За весь период - 13 147 666. Госпитализированы за сутки – 20 185. Выписаны – 81 188, за весь период – 10 706 142. За последние сутки в стране от ковида умерли 698 человек, за все время – 336 721.

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