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Старейший шахматный гроссмейстер мира из Калуги Юрий Авербах отпраздновал 100-летие

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.02.2022 10:47 2 434
Старейший шахматный гроссмейстер мира из Калуги Юрий Авербах отпраздновал 100-летие

Во вторник, 8 февраля, исполнилось 100 лет старейшему шахматному гроссмейстеру мира, международному арбитру, шахматному историку, автору множества книг, почетному гражданину Калуги Юрию АВЕРБАХУ.

Он родился в 1922 году в семье лесничего из Калуги. Отец научил мальчика играть в шахматы.

Авербах впервые громко заявил о себе еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Серьезные успехи пришли к нему после войны. В 1949 и 1950 годах Авербах становится чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. Через два года он разделил в чемпионате страны 1-3 места с Таймановым и Спасским, но в дополнительном турнире занял второе место.

В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции, Югославии.

- Авербах – автор большого количества прекрасных шахматных книг, - сообщает Федерация шахмат России. - Среди них – «В поисках истины», «Шахматная азбука», «Путешествие в шахматное королевство» (совместно с М. Бейлиным), «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады», «Что надо знать об эндшпиле», «Как решать шахматные этюды», несколько трудов, посвященных различным видам окончаний. Юрий Львович Авербах – всемирно признанный шахматный историк и настоящий энциклопедист. Авербах по-прежнему много работает, пишет, выступает с лекциями. Он продолжает служить любимому искусству, которому посвятил жизнь.

Звание почетного гражданина Калуги было присвоено Юрию Авербаху в 1999 году.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.02.2022 10:47 2 434
Тэги: общество юрий авербах
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