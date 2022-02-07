В Калуге плата за детский сад вырастет с 1 марта на 4%

С 1 марта в Калуге вырастет плата за детские сады. Соответствующее постановление городской управы №36-П 3 февраля подписал городской голова Дмитрий Денисов. Подорожание составит в среднем 4%.

В группах с 12-часовым пребыванием один день будет обходиться не в 66,67 рубля, а в 69,34.

Один день в группах с 14-часовым пребыванием будет стоить 70,64 рубля, а не 67,92.

Группы 4-5 часового пребывания подорожают с 33,44 до 34,78 рубля.

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