Главные новости в Калужской области 7 февраля: ограничения для мигрантов и строительство новой улицы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 7 февраля.

В Калужской области планируется запретить работу мигрантов в транспорте, общепите и розничной торговле.

В Калуге проложат новую дорогу параллельно улице Хрустальной.

Калужский Минздрав разъяснил, что делать при заболевании «омикроном».

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41,9%.

В Калужской области 1501 человек заболел коронавирусом за сутки.

В Калуге 93 ребенка стали сиротами за год.

«Звездное небо» уберут с улицы Театральной.

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