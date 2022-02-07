Главные новости в Калужской области 7 февраля: ограничения для мигрантов и строительство новой улицы
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 7 февраля.
В Калужской области планируется запретить работу мигрантов в транспорте, общепите и розничной торговле.
В Калуге проложат новую дорогу параллельно улице Хрустальной.
Калужский Минздрав разъяснил, что делать при заболевании «омикроном».
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41,9%.
В Калужской области 1501 человек заболел коронавирусом за сутки.
В Калуге 93 ребенка стали сиротами за год.
«Звездное небо» уберут с улицы Театральной.
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