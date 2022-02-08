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8 февраля умер Иван Аксаков

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.02.2022 07:50 2 932
8 февраля умер Иван Аксаков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 февраля. 

1886 - скончался Иван Сергеевич Аксаков (26.09(8.10) 1823 – 27.01(8.02)1886). Публицист, общественный деятель, поэт, один из лидеров славянофилов И.С. Аксаков с августа 1845 по май 1847 служил товарищем председателя Калужской уголовной палаты. Жил в гостинице «Киев» (ныне ул. Ленина, 119), в доме купчихи Борисовой (ныне ул. Плеханова, 86), во флигеле Унковских около Николослободской церкви на ул. Никольской (ныне ул. Луначарского). Был постоянным посетителем в доме губернатора Н.М.Смирнова и участником литературного салона жены губернатора А.О.Смирновой (урожденной Россет). В салоне Аксаков читал свои стихи, поэму «Жизнь чиновника» и др. произведения. Был дружен с С.Я. Унковским и его сыновьями – Михаилом и Федором. Письма Аксакова родителям из Калуги характеризуют атмосферу провинции тех лет: «Калуга такой город, в котором много слоев и кружков общества, есть многочисленный круг купеческий, игроков и т.п.» (письмо от 9.09.1845); «Город большой, чистый, мощеный, здания есть прекрасные, виды чудесные» (письмо от 8.09.1845). В мае 1846 Аксаков встречался с М.С.Щепкиным и В.Г.Белинским, приезжавшим в Калугу. Служба в Калужской уголовной палате не прошла для Аксакова бесследно. Им написана пьеса «Присутственный день в уголовной палате», которая была впервые напечатана А.И. Герценым в 1858 г. в «Полярной звезде». В апреле 1847 г. отрывок из своей пьесы он читал Смирновой.

1907 – основана Жуковская районная больница, которая с 23 февраля 1990 года носит имя Николая Васильевича Всесвятского (1874-1919), известного врача Угодско-Заводской земской больницы. Н.В. Всесвятский родился в семье священника Никольской церкви села Угодский Завод (теперь город Жуков Калужской области) Василия Павловича Всесвятского и его супруги Александры Николаевны (в девичестве Любимовой). После окончания медицинского факультета Киевского университета он работал в Москве. В 1905 году вместе с супругой переехал из Москвы в село Угодский Завод. В годы Первой мировой войны Всесвятские безвозмездно передали   свой дом под больничные палаты для раненых, а сами переехали на съемную квартиру. В 1918–1919 годах Николай Васильевич самоотверженно боролся с эпидемией сыпного тифа и вновь отдал свой дом для размещения больных. Более 200 человек спас доктор, и в их числе – будущего Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Николай Васильевич Всесвятский погиб в 1919 году, заразившись тифом при спасении больного. Он похоронен на городском кладбище за храмом в честь иконы Владимирской Божией Матери и Георгия Победоносца. (Из публикации В. Кутьина)

1996 – в Калуге вышел первый номер «Приокской газеты».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.02.2022 07:50 2 932
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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