В Калуге 93 ребенка стали сиротами за год

За 2021 год в Калуге 93 ребенка стали сиротами. Об этом в понедельник, 7 февраля, на планерке в городской управе сообщил заведующий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир МАЙМУСОВ.

У 23 детей родители умерли. В остальных случаях взрослые живы, но попали в тюрьму или оставили детей.

87 детей из 93 переданы в новые семьи, 11 из них уже усыновили.

- Утрата родительского попечения порождает беззащитность детей, соответственно и необходимость принятия мер по их защите и реализации права жить и воспитываться в семье, - прокомментировал ситуацию Маймусов. - Одной из таких мер является передача ребенка под опеку или попечительство.

По данным на начало 2022 года в Калуге на учете в органе опеки и попечительства находятся 780 детей. Из них 712 воспитываются в семьях.

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