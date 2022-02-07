В Ястребовке под Калугой депутаты выбрали нового главу поселения

В понедельник, 7 февраля, в скандально известном СП "Деревня Ястребовка", что под Калугой, состоялось заседние сельской думы.

На нем депутаты избрали нового председателя. Им стала Елена Чичерова, а ее заместителем - Константин Глазко.

- В заседании приняли участие 4 депутата из 7, - сообщила нам Чичерова. - Предыдущий председатель [Сергей Каменецкий, - прим. ред.] на заседание не явился без объяснения причин, но депутатом он продолжает оставаться. До начала заседания перед входом в администрацию собралось несколько человек, которые выступали в поддержку Каменецкого, но после того, как узнали, что депутатом он остается, разошлись.

Так же в заседании в качестве наблюдателя от газеты, главным редактором которой он является, принимал участие известный в Калуге оппозиционный деятель Вячеслав Горбатин.

Напомним, конфликт в Ястребовке разгорелся в конце прошлого года, когда депутаты, по мнению теперь уже бывшего главы поселения Сергея Каменецкого, незаконно отстранили его от должности. Так это или нет, должна установить прокуратура Ферзиковского района, к которому относится сельское поселение и куда Каменецкий обратился с жалобой.

Как нам стало известно, рассмотрение завершено и прокурорское решение уже имеется. В скором времени нам обещали его предоставить. Мы продолжим следить за развитием событий.

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