Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Ястребовке под Калугой депутаты выбрали нового главу поселения

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 07.02.2022 13:47 1 333
В Ястребовке под Калугой депутаты выбрали нового главу поселения

В понедельник, 7 февраля, в скандально известном СП "Деревня Ястребовка", что под Калугой, состоялось заседние сельской думы.

На нем депутаты избрали нового председателя. Им стала Елена Чичерова, а ее заместителем - Константин Глазко.

- В заседании приняли участие 4 депутата из 7, - сообщила нам Чичерова. - Предыдущий председатель [Сергей Каменецкий, - прим. ред.] на заседание не явился без объяснения причин, но депутатом он продолжает оставаться. До начала заседания перед входом в администрацию собралось несколько человек, которые выступали в поддержку Каменецкого, но после того, как узнали, что депутатом он остается, разошлись. 

Так же в заседании в качестве наблюдателя от газеты, главным редактором которой он является, принимал участие известный в Калуге оппозиционный деятель Вячеслав Горбатин. 

Напомним, конфликт в Ястребовке разгорелся в конце прошлого года, когда депутаты, по мнению теперь уже бывшего главы поселения Сергея Каменецкого, незаконно отстранили его от должности. Так это или нет, должна установить прокуратура Ферзиковского района, к которому относится сельское поселение и куда Каменецкий обратился с жалобой.

Как нам стало известно, рассмотрение завершено и прокурорское решение уже имеется. В скором времени нам обещали его предоставить. Мы продолжим следить за развитием событий.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 07.02.2022 13:47 1 333
Тэги: общество ястребовка
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Где можно скачать музыку?
Чем опасен новый штамм коронавируса «Омикрон»
Особенности покупки авто из США

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru