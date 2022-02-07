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Министр здравоохранения Калужской области рассказал о дефиците врачей

Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.02.2022 12:47 7 925
Министр здравоохранения Калужской области рассказал о дефиците врачей

В понедельник, 7 февраля, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО рассказал о работе скорой помощи в 2021 году.

По его словам, вопрос нехватки медицинских и немедицинских кадров до конца не решен. Пахоменко отметил, что это связано с географическим расположением Калужской области и оттоком кадров в Москву, где уровень оплаты труда значительно выше. Он привел пример, как после обучения водителей категорий B, C и D они увольняются в поисках работы с более высокой зарплатой. 

- Несмотря на нехватку медицинских и немедицинских кадров, за последние месяцы количество бригад увеличилось на 16 единиц - с 63 до 79, - сказал Константин Пахоменко. – Этому способствовал ряд факторов. Благодаря руководству области в 2021 году региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф переехал в новое комфортное красивое здание, существенно улучшились условия пребывания сотрудников. Открылся симуляционный класс для отработки профессиональных навыков на регулярной основе проводятся видеоконференции с ведущими сотрудниками федеральных клиник. За 2021 год принято на работу 13 врачей, 37 фельдшеров, 23 водителя. К сожалению кадровый дефицит является проблемой не только регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, но и всех медицинских организаций. По состоянию на 1 января 2022 года в учреждениях здравоохранения региона работают 3166 врачей и 8163 средних медицинских работников. Потребность в медицинских кадрах на 1 января 2022 года составила 773 человека, из них 459 врачей и 314 средних медицинских работников.

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Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.02.2022 12:47 7 925
Тэги: общество здравоохранение константин пахоменко
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