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В Калужской области планируется запретить работу мигрантов в транспорте, общепите и розничной торговле

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 07.02.2022 11:33 13 2489
В Калужской области планируется запретить работу мигрантов в транспорте, общепите и розничной торговле

В Калужской области планируется ввести существенные ограничения для мигрантов. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав ШАПША.

- Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша задача вернуть контроль над ситуацией, - заявил Шапша. - В ближайшее время мной будут приняты необходимые решения. 

Как рассказал губернатор, планируется запретить работу мигрантов в транспорте, предприятиях общественного питания и розничной торговле.

Также Шапша заявил, что существенно будет ограничено количество выдаваемых патентов и организована прозрачность проверки владения русским языком для тех, кто хочет стать гражданином России.

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Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 07.02.2022 11:33 13 2489
Тэги: общество владислав шапша
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