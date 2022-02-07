В Калужской области 1501 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 1501 новый случай коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 78 068, сообщили в понедельник, 7 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Пять человек скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1314.

Госпитализированы за сутки 102 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 213 пациентов. Всего с болезнью справились 65 514 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 606 942 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 171 905 случаев коронавируса. За весь период - 12 982 023. Госпитализированы за сутки – 10 843. Выписаны – 55 683, за весь период – 10 624 954. За последние сутки в стране от ковида умерли 609 человек, за все время – 336 023.

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