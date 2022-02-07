В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41,9%

В Калужской области за неделю, с 31 января по 6 февраля, заболели ОРВИ 16 606 человек. Это на 41,9% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 84,4%.

- Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах у детей - от 5% до 30%, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - У взрослых отмечено увеличение количества заболевших на 74,8% относительно предыдущей недели.

Больше половины всех региональных случаев ОРВИ – в Калуге. В областной столице зафиксировано 11 177 заболевших. Рост за неделю – 46,3%, пороговые значения превышены на 182,8%.

В больницы с ОРВИ попали 52 человека.

Напомним, с 7 по 20 февраля все школы Калужской области закрыты на дополнительные каникулы из-за высокой заболеваемости среди учеников и педагогов.

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