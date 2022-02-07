В Калужской области за год пытались пронести в суды 1032 единицы оружия

В Калужской области в здания судов за 2021 год пытались пронести 1032 единицы оружия. Такую статистику в понедельник, 7 февраля, опубликовало управление Федеральной службы судебных приставов.

Всего у посетителей судов было изъято 9200 различных запрещенных предметов.

Под охраной ведомства находятся два Арбитражных суда, 12 федеральных и 55 судебных участков мировых судей.

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