В Калужской области привились от коронавируса 606 942 человека
В воскресенье, 6 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 268 человек. Общее количество вакцинированных достигло 606 942, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 93,34%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 6 февраля.
В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 февраля 2022 года:
- Жуковский район – 143,03%,
- Боровский район – 137,01%,
- Медынский район – 134,88%,
- Думиничский район – 129,74%,
- Перемышльский район – 127,15%,
- Бабынинский район – 125,24%,
- Барятинский район – 123,42%,
- Спас-Деменский район – 119,56%,
- Козельский район – 111,8%,
- Сухиничский район – 110,28%,
- Мещовский район – 109,86%,
- Ферзиковский район – 107,69%,
- Юхновский район – 100,52%,
- Куйбышевский район – 100,07%,
- Ульяновский район – 95,57%,
- Мосальский район – 94,16%,
- Тарусский район – 94,15%,
- Жиздринский район – 92,15%,
- Хвастовичский район – 87,44%,
- Калуга – 85,34%,
- Дзержинский район – 85,24%,
- Обнинск – 85,02%,
- Людиновский район – 84,61%,
- Малоярославецкий район – 84,43%,
- Кировский район – 82,4%,
- Износковский район – 81,04%.
Данные на 6 февраля.
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