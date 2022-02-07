В Калужской области привились от коронавируса 606 942 человека

В воскресенье, 6 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 268 человек. Общее количество вакцинированных достигло 606 942, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 93,34%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 6 февраля.

В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 февраля 2022 года:

Жуковский район – 143,03%,

Боровский район – 137,01%,

Медынский район – 134,88%,

Думиничский район – 129,74%,

Перемышльский район – 127,15%,

Бабынинский район – 125,24%,

Барятинский район – 123,42%,

Спас-Деменский район – 119,56%,

Козельский район – 111,8%,

Сухиничский район – 110,28%,

Мещовский район – 109,86%,

Ферзиковский район – 107,69%,

Юхновский район – 100,52%,

Куйбышевский район – 100,07%,

Ульяновский район – 95,57%,

Мосальский район – 94,16%,

Тарусский район – 94,15%,

Жиздринский район – 92,15%,

Хвастовичский район – 87,44%,

Калуга – 85,34%,

Дзержинский район – 85,24%,

Обнинск – 85,02%,

Людиновский район – 84,61%,

Малоярославецкий район – 84,43%,

Кировский район – 82,4%,

Износковский район – 81,04%.

Данные на 6 февраля.

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