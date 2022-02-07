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В Калужской области привились от коронавируса 606 942 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2022 09:19 6 1707
В Калужской области привились от коронавируса 606 942 человека

В воскресенье, 6 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 268 человек. Общее количество вакцинированных достигло 606 942, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 93,34%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 6 февраля.

В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 февраля 2022 года:

  • Жуковский район – 143,03%,
  • Боровский район – 137,01%,
  • Медынский район – 134,88%,
  • Думиничский район – 129,74%,
  • Перемышльский район – 127,15%,
  • Бабынинский район – 125,24%,
  • Барятинский район – 123,42%,
  • Спас-Деменский район – 119,56%,
  • Козельский район – 111,8%,
  • Сухиничский район – 110,28%,
  • Мещовский район – 109,86%,
  • Ферзиковский район – 107,69%,
  • Юхновский район – 100,52%,
  • Куйбышевский район – 100,07%,
  • Ульяновский район – 95,57%,
  • Мосальский район – 94,16%,
  • Тарусский район – 94,15%,
  • Жиздринский район – 92,15%,
  • Хвастовичский район – 87,44%,
  • Калуга – 85,34%,
  • Дзержинский район – 85,24%,
  • Обнинск – 85,02%,
  • Людиновский район – 84,61%,
  • Малоярославецкий район – 84,43%,
  • Кировский район – 82,4%,
  • Износковский район – 81,04%.

Данные на 6 февраля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2022 09:19 6 1707
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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