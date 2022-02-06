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В Калуге «Майбах» сбросили с Гагаринского моста во время киносъемок

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: группа «Калуга Лайк»
Опубликовано: 06.02.2022 16:55 2 240
В Калуге «Майбах» сбросили с Гагаринского моста во время киносъемок

Как мы уже рассказывали, воскресенье, 6 февраля, в Калуге ограничили движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина в связи со съемками сериала Comedy Club Production c рабочим названием «Неличная жизнь». Киношники сбросили с моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах». 

В группе «Калуга Лайк» опубликовали фото и видео, на котором запечатлено падение машины. 

Момент падения «Майбаха».

Опубликованы фото с места событий. 

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Дмитрий Ивьев , Фото и видео: группа «Калуга Лайк»
Опубликовано: 06.02.2022 16:55 2 240
Тэги: авто транспорт
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