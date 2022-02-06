В Калуге «Майбах» сбросили с Гагаринского моста во время киносъемок

Как мы уже рассказывали, воскресенье, 6 февраля, в Калуге ограничили движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина в связи со съемками сериала Comedy Club Production c рабочим названием «Неличная жизнь». Киношники сбросили с моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах».

В группе «Калуга Лайк» опубликовали фото и видео, на котором запечатлено падение машины.

Момент падения «Майбаха».

Опубликованы фото с места событий.

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