Городской голова Калуги прокомментировал критику Владиславом Шапшой уборки снега

Как мы ранее рассказывали, губернатор Калужской области Владислав ШАПША записал видеообращение, в котором он раскритиковал уборку снега на тротуарах в Калуге. В воскресенье, 6 февраля, на его сообщение ответил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своей странице в соцсети.

- Критика Владиславом Шапшой уборки тротуаров в Калуге, конечно, абсолютно справедлива, - написал градоначальник. - Существующих ресурсов у города не хватает для быстрой уборки всех тротуаров, особенно в условиях нынешней снежной зимы.

Денисов отметил, что ситуацию может изменить закупка техники для уборки тротуаров. По его словам, стоимость одной единицы, в зависимости от комплектации, – от 8 миллионов рублей, а городу на первом этапе требуется минимум 10 единиц.

- Благодарю губернатора за понимание, - подчеркнул городской голова. - Его поручение закупить технику мы обязательно выполним. Тем более, что мы уже занимаемся этим вопросом: в январе получили коммерческое предложение на тротуарную технику от Санкт-Петербургской компании. Конечно, реально она сможет прийти в город уже в самом конце снежного сезона. Так что это будет задел на будущее – следующую зиму Калуга встретит гораздо более подготовленной. Ну а пока будем совершенствовать существующую систему уборки, используя все имеющиеся у города ресурсы.

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