В Калужской области 1399 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1399 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 76 567, сообщили в воскресенье, 6 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Еще три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1 309.

Госпитализированы за сутки 95 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 223 пациента. Всего с болезнью справился 65 301 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 180 071 случай коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 12 810 118. Госпитализированы за сутки – 12 749. Выписаны – 59 583, за весь период – 10 569 271. За последние сутки в стране от ковида умер 661 человек, за все время – 335 414.

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