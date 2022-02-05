Владислав Шапша раскритиковал уборку тротуаров от снега в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в субботу, 5 февраля, в своем традиционном видеообращении раскритиковал уборку снега на тротуарах в Калуге.

Он записал ролик у стен КГУ на перекрестке улиц Ленина и Луначарского.

- Хочу обратить внимание, что проезжая часть основных городских магистралей убрана очень качественно, - заявил губернатор. - Мы помним прекрасно времена, когда возникали проблемы, транспортный коллапс, даже общественный транспорт не ходил. По Калуге этого сегодня нет и в помине. Но таких радужных комментариев я бы не сказал о большинстве тротуаров и, тем более, дворов Калуги. Хочу обратить внимание городских властей на то, что нынешняя зима показала неготовность к уборке тротуаров и дворов. Снега, конечно, выпало много, но это не повод для оправданий. Очень важно извлечь уроки из этой истории и кардинально изменить подход к уборке города. Необходимо изменить систему уборки тротуаров, приобрести необходимое количество мало техники, изменить технологию с тем, чтобы люди не испытывали неудобств при перемещении по городу. Это касается не только Калуги. Это касается и Обнинска, и других городов и районов Калужской области. Я требую от городских властей навести порядок и, конечно же, подготовиться к тому, чтобы в следующие годы таких ошибок не повторялось. Это недостойно статуса областной столицы.

Ранее публично ситуацию с тротуарами раскритиковал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

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