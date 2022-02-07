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7 февраля родился Чижевский и умер Курчатов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.02.2022 07:50 0 233
7 февраля родился Чижевский и умер Курчатов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 февраля.

1777 – в Калуге были открыты Верхний земский суд, Губернский магистрат и Верхняя расправа. В губернии прошли выборы городского Головы, судебных заседателей и бургомистров. Для чиновников была введена особая форма одежды – мундиры красного сукна с светло-голубыми бархатными лацканами.

1897 – родился Александр Леонидович Чижевский (7.02(26.01).1897-20.12.1964). Выдающийся ученый-биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионизации, член 35 академий мира, поэт и художник А.Л.Чижевский постановлением городского Головы г. Калуги от 16 июля 1996 г. был включен в список Почетных граждан города Калуги. 1 февраля 1972 года на доме № 62 по улице Московской, где жил и работал ученый (1913-1929) была установлена мемориальная доска. 19 февраля 2000 года в Калуге открылся Научно-просветительский и культурный центр Чижевского, а 7 февраля 2010 года – Дом-музей ученого. Умер Александр Леонидович в Москве 20 декабря 1964 года.

1960 – умер Игорь Васильевич Курчатов (12.01.1903 – 1960) российский физик, организатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР, академик АН СССР (1943), Под руководством Курчатова сооружен первый отечественный циклотрон (1939), открыто спонтанное деление ядер урана (1940), разработана противоминная защита кораблей, созданы первый в Европе ядерный реактор (1946), первая в СССР атомная бомба (1949).

1992 – было создано Калужское территориальное антимонопольное управление.

2002 – Постановлением районного Законодательного собрания утвержден Герб муниципального образования «Бабынинский район».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.02.2022 07:50 0 233
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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