6 февраля в Калуге заметили необычное небо

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 февраля.

1777 – воплощая в жизнь реформы Екатерины II, первый губернатор Калужского наместничества Михаил Никитич Кречетников открыл в Калуге Приказ общественного призрения.

«1778 года февраля 6 было большое северное сияние, а над Калугою полоса белая и потом кровавого цвета клуб. Продолжалось ¼ часа». (Из записок купца Губкина)

1887 – в деревне Буланцево Калужской губернии родился Евгений Николаевич Сапунов (1887-1917). Революционер, участник Октябрьского вооруженного восстания 1917 года в Москве. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

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