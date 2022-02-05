В Калужской области впервые выявлено более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1010 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 75 168, сообщили в субботу, 5 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1306.

Госпитализированы за сутки 135 человек. Это тоже рекорд.

Выздоровели от коронавируса за день 214 пациентов. Всего с болезнью справились 65 078 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 177 282 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 12 630 047. Госпитализированы за сутки – 18 032. Выписаны – 60 507, за весь период – 10 509 688. За последние сутки в стране от ковида умерли 714 человек, за все время – 334 753.

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