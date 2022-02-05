В Калужской области 101 свадьбу сыграют в красивую дату 20.02.2022

В Калужской области в красивую дату 20.02.2022 планируется сыграть 101 свадьбу. Именно столько заявлений подано от будущих молодоженов, сообщили нам в региональном управлении ЗАГС.

Больше половины пар поженится в Калуге – 58.

Ради запоминающейся даты в свидетельстве о браке калужане согласились устроить праздник в воскресенье, хотя обычно застолья назначают на пятницу или субботу.

В предыдущую красивую дату нынешнего февраля – 02.02.2022 – в Калужской области сыграли 21 свадьбу.

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