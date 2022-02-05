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5 февраля в Калуге организованы Наместнические правления

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.02.2022 07:50 0 192
5 февраля в Калуге организованы Наместнические правления

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 февраля. 

1777 - спустя десять дней после торжественного открытия Калужского наместничества, в Калуге были организованы Наместнические правления и три Палаты: казённая, уголовного и гражданского суда.

1797 – «5 февраля отменены уголовная палата верхней земской суд, два департамента, совестной суд, верхния расправы два департамента губернского магистрата два департамента частные приставы и квартальные надзиратели». (Из записок купца Губкина)

В 1797 г. было создано Реформой императора Павла Петровича министерство уделов, ведавшее земельными владениями царской семьи, а в 18-- - министерство коммерции. Еще более решительно Павел расправился с созданной императрицей Екатериной II системой местных учреждений: частично было упразднено городское самоуправление, социальное обеспечение, некоторые судебные инстанции и др.

1802 – чтобы не дать калужскому губернатору Лопухину возможность замести следы своих злоупотреблений в Калугу, в качестве частного лица, отправляется Г.Р.Державин. По пути он заехал в Москву и получил от В.Н. Каразина «нарочито важные бумаги», касающиеся дела Лопухина. 17 января Державин прибыл в Калугу.

1922 – родился Григорий Иванович Сергеев (1922 - 2002). Участник Великой Отечественной войны, в составе 290-й стрелковой дивизии освобождал Калугу и Калужскую область. Герой Социалистического Труда, Заслуженный рационализатор России. Руководил экспериментальной лабораторией Калужского завода автомотоэлектрооборудования. Удостоен Золотой медали ВДНХ.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.02.2022 07:50 0 192
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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