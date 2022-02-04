Всех школьников Калужской области отвезут в музей Жукова

В Калужской области планируется организовать посещение всеми школьниками музея Георгия Жукова, который является филиалом Музея Победы.

О соответствующей договоренности с директором Музея Победы на Поклонной горе Александром Школьником в пятницу, 4 февраля, на коллегии регионального Минкульта сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Пока не уточняется, за чей счет будут организованы поездки и в какие сроки они пройдут.

Филиал Музея Победы расположен в городе Жуков. В этих местах 1 декабря 1896 года родился маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

Музей существует с 1960 года, до 1986 года был филиалом Калужского областного краеведческого музея. В 1980 году в нем была открыта первая музейная экспозиция, посвященная Жукову. 5 мая 1995 года открылись двери нового здания – Государственного музея Жукова, а с января 2020 года он стал филиалом Музея Победы, получив статус федерального.

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