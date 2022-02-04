В Калуге реставрация Дома губернатора для размещения филиала Эрмитажа начнется в 2022 году

В 2022 году в Калуге начнется реставрация Дома гражданского губернатора на улице Карла Маркса, 6. В пятницу, 4 февраля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША на коллегии регионального министерства культуры.

В рамках национального проекта здание планируется приспособить под филиал Эрмитажа.

- Я уверен, что те работы, которые мы проведем в этом году, позволят нам пригласить к нам руководителя Эрмитажа и открыть этот замечательный объект, обещающий стать центром притяжения жителей Калужской области, - заявил Шапша.

Напомним, вопрос открытия в Калуге филиала Эрмитажа обсуждается еще с 2016 года.

Дом гражданского губернатора является памятником архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1811 году в качестве апартаментов губернатора. До революции в доме также располагались губернская канцелярия и комитет статистики. В 1917 году здание получило название Дом свободы: здесь находился комитет РКПб и Советы депутатов. Рядом со зданием проводились митинги, а балкон использовался в качестве трибуны. Позже в Доме губернатора располагался областной и городской суды. С 1982 по 2016 годы в здании располагался второй корпус Дворца творчества юных им. Гагарина. В последние годы дом пустует.

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