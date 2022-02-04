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Главные новости в Калужской области 4 февраля: текущие крыши и проблемы со снегом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.02.2022 20:30 0 208
Главные новости в Калужской области 4 февраля: текущие крыши и проблемы со снегом

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 4 февраля.

В Калуге массово текут крыши домов: кто виноват и что делать? Наша статья.

Уполномоченный по правам человека и городской голова Калуги решили в интернете обсудить, как убирается город от снега. Вот что из этого вышло.

Калужские вузы объявили о переходе на дистанционное обучение с 7 февраля.

Также с 7 февраля удаленно будут работать спортивные школы.

Четыре человека пострадали в столкновении «Рено» и «Опеля». В том числе в больницу попали двое маленьких детей.

В Калуге уголовное дело завели на четвертую за месяц управляющую компанию.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.02.2022 20:30 0 208
Тэги: общество обзор новостей
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