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В Калуге суд оштрафовал филармонию на 100 тысяч рублей за незаконную перепланировку в Гостиных рядах

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.02.2022 17:42 2 579
В Калуге суд оштрафовал филармонию на 100 тысяч рублей за незаконную перепланировку в Гостиных рядах

Калужская областная филармония оштрафована судом на 100 тысяч рублей за незаконную перепланировку помещения, находящегося в Гостиных рядах. Работы в здании, которое является памятником архитектуры федерального значения, проходили в 2021 году, сообщили в пятницу, 4 февраля, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Один из корпусов передали филармонии в пользование в 2017 году. В прошлом феврале компания-подрядчик обращалась в областное управление по охране объектов культурного наследия с заявлением о разрешении на переустройство зала для репетиций. Но работы согласованы не были из-за нарушений в документации. Несмотря на это, строители установили вторую дверь, демонтировали перегородку с воздуховодом и установили систему вентиляции под потолком вдоль капитальной стены.

- Как пояснил представитель Управления по охране объектов культурного наследия, проведенные работы не относились к ремонтным работам по поддержанию исторического здания в эксплуатационном состоянии, а были направлены на приспособление объекта культурного наследия для современного использования, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В свою очередь представители филармонии на суде просили освободить учреждение от административной ответственности в связи с малозначительностью нарушения.

Штраф в 100 тысяч районный суд назначил в ноябре. А сейчас это решение оставил в силе областной суд.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.02.2022 17:42 2 579
Тэги: общество архитектура
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