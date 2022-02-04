В Калужской области 995 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 995 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 74 158, сообщили в пятницу, 4 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Четыре человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1303.

Госпитализирован за сутки 91 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 207 пациентов. Всего с болезнью справились 64 864 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 168 201 случай коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 12 452 765. Госпитализированы за сутки – 17 798. Выписаны – 58 449, за весь период – 10 449 181. За последние сутки в стране от ковида умерли 682 человека, за все время – 334 039.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!