В Калужской области пропал 31-летний мужчина
В городе Кременки Жуковского района Калужской области пропал 31-летний Никита ИСАЕВ. В пятницу, 4 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 27 января.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 175 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Карие глаза,
- Черная куртка,
- Серые спортивные брюки,
- Черные кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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