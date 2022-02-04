В Калужской области пропал 31-летний мужчина

В городе Кременки Жуковского района Калужской области пропал 31-летний Никита ИСАЕВ. В пятницу, 4 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 27 января.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Карие глаза,

Черная куртка,

Серые спортивные брюки,

Черные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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